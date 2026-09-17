Auf der Dorndorfer Brückenbaustelle gab es dieser Tage Spektakuläres zu sehen. Per Schwerlasttransport wurden die Verbundfertigteilträger aus Stahl und Beton angeliefert und mittels Kran in das Bauwerk eingesetzt. Obendrauf kommt nun eine Betonplatte. Rund vier Stunden dauerte der Einbau der Träger, berichtet Peter Neumann (parteilos), scheidender Bürgermeister der Krayenberggemeinde. Der Ersatzneubau der maroden Brücke war ihm wichtig und er ist froh, dass es nach mehreren Anläufen gelungen ist, Fördermittel hierfür zu bekommen und den Bau in Angriff zu nehmen. Am Einbau der Träger teilzunehmen, war eine seiner letzten Amtshandlungen. Vor wenigen Tagen übergab Neumann die Geschäfte an die neue hauptamtliche Bürgermeisterin Melanie Grob, die bei der Wahl am 23. August als Parteilose mit Unterstützung der CDU angetreten war und im ersten Wahlgang gewonnen hat.