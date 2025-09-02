An der Südwestseite des Dorndorfer Kulturhauses gibt es Probleme mit eindringender Nässe. Heidi Richter (Fraktion CDU/SPD), Gemeinderatsmitglied und Ortsteilbürgermeisterin von Dorndorf/Kirstingshof, stellte einen Antrag „zur Beseitigung der nassen und faulenden Bodenfläche an beziehungsweise unterhalb der Umkleidekabinen und des Kellerraumes auf der Südwestseite des Kulturhauses“. Der Gemeinderat der Krayenberggemeinde beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung damit. „Seit vielen Jahren modern der kleine Kellerraum und die Garderoben von unten vor sich hin“, beschreibt Heidi Richter. Auch der Raum, in dem der Tanzkreis Werrataler seine Utensilien aufbewahrt, sei betroffen. In diesen Räumen gibt es weder ein Fenster noch eine andere Belüftungsmöglichkeit. „Es nützt nichts, wenn wir jetzt oben alle genutzten Raumflächen modernisieren und die Unterböden sind marode, weil eine Wasserader durchläuft oder die Fallrohre undicht oder zugesetzt sind“, erklärte die Ortsteilbürgermeisterin. Sie beantragte deshalb, dass in den Haushalt 2026 aufgenommen wird, an der Südseite des Kulturhauses eine Drainage zu verlegen.