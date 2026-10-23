2027 wird das Dorndorfer Kulturhaus 75 Jahre alt. Am und im Gebäude gibt es einiges zu tun, und ein paar mehr Veranstaltungen würden dem Haus ebenfalls guttun. Ortsteilbürgermeisterin Heidi Richter hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt, dass über die Gründung eines Fördervereins nachgedacht werde. Dazu kam es bislang nicht, weil auch andere Möglichkeiten wie eine Genossenschaft oder eine Interessengemeinschaft geprüft werden sollen. Stattdessen rief man zwei Arbeitsgruppen ins Leben, die sich unterschiedlichen Aufgaben widmen und regelmäßig zusammenkommen.