Auf dem Festplatz und im Kulturhaus hatten die Vereine und die Patenkompanie aus der Werratalkaserne Bad Salzungen ihre Stände aufgebaut. Heidi Richter (SPD), Ortsteilbürgermeisterin für Dorndorf und Kirstingshof, eröffnete am Samstagmittag das Dorffest, froh darüber, dass es nach mehreren Anläufen endlich geklappt hat. Zehn örtliche Vereine präsentierten sich und boten Gelegenheit zum Schnuppern. Alle warben um Nachwuchs. „Macht was zusammen, haltet zusammen, kommt in die Vereine, seid aktiv“, ermutigte Richter das Publikum. Zudem verwies sie auf eine Unterschriftenaktion für Frieden in Europa und warb für Dorndorfer Heimatverein, in dem sie ebenfalls engagiert ist. In der Kulturhausgaststätte versorgte der Verein die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee.