Die Bagger und Brecher der Dermbacher Abbruchfirma Weih langten kräftig zu. Ein Teil des Bauwerks ist bereits abgerissen. „Wir haben die alte Dame zu Fall gebracht“, sagte Peter Neumann (parteilos), Bürgermeister der Krayenberggemeinde. Seit Jahren bemüht sich die Kommune um den Neubau der Brücke, deren schlechter Zustand schon lange bekannt ist. Immerhin hatte die im September 2024 in Dresden eingestürzte Carolabrücke bei ihrer letzten Überprüfung eine bessere Note erhalten als das Dorndorfer Bauwerk. „2021 hatten wir den ersten Fördermittelantrag gestellt, der wurde abgelehnt“, erzählte er. Daher sei man froh gewesen, als 2024 der Antrag bewilligt wurde. Gespräche wurden zuvor bei den zuständigen Förderstellen geführt, die vom CDU-Landtagsabgeordneten Martin Henkel begleitet und unterstützt wurden.