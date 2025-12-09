„Wie soll man verstehen, was unverständlich zu sein scheint? Wie sich vorstellen, was eigentlich unvorstellbar ist?“ Diese Fragen begleiteten die rund 70 Menschen aus dem gesamten Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach, die zum Candle Lighting Day in die evangelische Kirche Dorndorf kamen, um ihrer verstorbenen Kinder zu gedenken. Der Gottesdienst war durchzogen von Trauer, aber auch von der Hoffnung, dass der Weg der Trauer nicht allein gegangen werden muss. Für manche verwaiste Eltern ist die Adventszeit besonders aufwühlend. Während draußen die Lichter glänzen und Menschen feiern, wird die innere Leere umso schmerzhafter spürbar. Ein Platz bleibt leer, eine Umarmung fehlt, eine Stimme schweigt. Der Glanz der Welt kontrastiert schmerzlich mit dem Dunkel des Verlusts.