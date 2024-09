Auch wenn es in Dorndorf derzeit nicht wirklich ein Weinanbaugebiet und (noch) keine Weinkönigin gibt, Weinkenner und Weinliebhaber gibt es sehr wohl, was allein der Umstand beweist, dass in der Gemeinde am Samstagabend das nunmehr 25. Weinfest mit Winzer Hans-Hugo Brixius aus Kröv (Mosel) und zeitgleich das 10. Gründungsjubiläum des Chors mit dem treffenden Namen „Grenzenlos“ gebührend gefeiert wurde. Bereits am frühen Samstagabend öffneten sich die Türen des Kulturhauses zur Weinprobe mit Winzer Brixius, der sich nach 25 Jahren Treue zu Dorndorf die „Ehrenbürgerschaft“ wahrlich verdient hätte. Wein und Gesang gehören wohl schon immer zusammen und so wurde ausgiebig und fröhlich mit befreundeten Chören und Gästen aus nah und fern bei nicht nur einem guten Gläschen Wein gefeiert.