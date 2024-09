Seit Samstag gibt es in Thüringen neun Siegerdörfer. Ministerin Susanna Karawanskij hat während der Messe „Grüne Tage Thüringen“ in Erfurt die Gewinnerdörfer des Regionalwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ verkündet. Lange mussten die Harraser warten, bis sie endlich die Gewissheit hatten, dass ihr Dorf tatsächlich abgeräumt hat. In der Region Südwestthüringen hat der Eisfelder Ortsteil den ersten Platz erreicht – hinter Ebenshausen (Ortsteil der Stadt Amt Creuzburg) und Achelstädt (Ortsteil der Gemeinde Witzleben). Geehrt wurden neun Siegerdörfer – aus drei Regionen. 24 Orte hatten um Titel und Plätze und damit um die Teilnahme am Landeswettbewerb im kommenden Jahr gewetteifert.