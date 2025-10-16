Das Oktoberfest in Willmersdorf gehört zu den jüngeren Traditionsfesten. Einen Ruf über die Dorfgrenzen hinaus hat es sich dennoch erworben. Ein ausgelassenes Fest mit Spiel, Spaß, Tanz und gutem Programm stehen auf der einen Seite, Stimmungsmusik, die passende Dekoration im Willmersdorfer Kulturhaussaal und typische Oktoberfestspeisen wie Grillhaxe, Leberkäs, Obatzda mit Brezel, um nur einiges zu nennen, auf der anderen. Als Partner für das passende Essen haben die Mitglieder des Vereins Willmersdorf die Watzdorfer Geleitschenke Weimar an ihrer Seite.