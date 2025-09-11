Großes Kino in „Nieder“ am Vorabend der Kirmes: Zum ersten Mal konnten sich die Niederschmalkalden am Mittwochabend im Kirmeszelt den Film zu ihrer 700-Jahr-Feier anschauen. Nur der Filmemacher selbst, Tim Wilke, habe den Streifen bislang gesehen, sagte Dorfkümmerer Nico Wolfram vor der Premiere – und so durften alle gleichermaßen gespannt sein, wer und was in der 45-minütigen Dokumentation über das Dorfjubiläum festgehalten wurde.