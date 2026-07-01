Schon vor dem 3. und letzten Festwochenende rund um das Jubiläum „1075 Jahre Exdorf“ standen verschiedene Veranstaltungen in dem Grabfeld-Ortsteil an – so blieb die Geburtstagsstimmung bei Einwohnern und Gästen konstant erhalten. Los ging es mit dem Vereinskegeln – hier wurde eine Dorfmeisterschaft ausgetragen. Lohn der Mühe: Der Pokal des Bürgermeisters. Mit von der Partie waren die „Grabfelder Frauenstimmen“, Feuerwehr- und Kirmesverein, die Jungen Landfrauen, die Trachtentanzgruppe Cronlach sowie der Sportverein SV. Manche Vereine stellten sogar zwei Mannschaften „Das sollten wir öfter machen“, resümierte Eileen Meißmer, die für die Jungen Landfrauen antrat.