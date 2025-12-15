Zur 64. Vernissage hatten die Mitglieder des Dorfgemeinschaftsvereins Dreißigacker am Freitag in den Langen Bau geladen. Etwa 30 Besucher beeindruckte der „Schnee von gestern“, so der Titel der gegenwärtigen Ausstellung. Mit den zauberhaften Klängen von Vivaldi aus „Der Winter“ stimmten Gudrun Asmus und ihre Schülerin mit Sopran Blockflöte und Alt Blockflöte die Gäste ein und setzten im Verlauf noch weitere musikalische Akzente.