An ihre 1100-Jahr-Feier erinnern sich die Henfstädter noch gern, und so, als ob diese erst vor Kurzem gewesen wäre. Und doch sind bereits elf Jahre vergangen. „Immer wieder reden unsere Einwohner so begeistert davon“, sagt die ehrenamtliche Bürgermeisterin Simone Langner-Schneider, „dass bald der Wunsch aufkam, etwas Ähnliches erneut zu veranstalten. Man müsse ja nicht wieder 50 Jahre warten, bis eine erneute Jahrfeier gerechtfertigt wäre. Und so kam die Idee auf, die originelle Zahl 1111 zum Anlass zu nehmen für ein gemeinsames Feiern. Denn so etwas habe die Dorfgemeinschaft mit einer gemeinsamen Aufgabe immer zusammengeführt.“