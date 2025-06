Zu dem Dorf- und Familienfest hatten die Vereine von Helmershausen am Sonntag eingeladen. Viele hatten mitgewirkt und so zum Erfolg beigetragen. Die drei jungen Männer, die da im Kulturhaus saßen und noch einiges zu klären hatten, beantworteten die Frage, welchem Verein sie in Helmershausen angehören, nur ausweichend. Sie wollten nicht den eigenen Verein in den Vordergrund und damit andere in die zweite Reihe stellen. „Schreiben Sie einfach, wir sind jeweils in einem Verein des Ortes aktiv.“