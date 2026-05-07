„ILE/REVIT“ lautet die Abkürzung für die „Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen“. Was ziemlich sperrig klingt, bietet für Thüringer Dörfer handfeste Vorteile. Ob die Einrichtung einer Physiotherapie, ohne die Dorfbewohner weitere Wege in Nachbarorte hätten, oder ein neuer Dorfladen: Die Fördermittel aus dem Programm sorgen dafür, dass auch das ländliche Thüringen trotz schrumpfender Bevölkerung attraktiv bleibt.