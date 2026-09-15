Unterbreizbachs Bürgermeister Roland Ernst (parteilos), Beigeordnete Diana Lapp (SPD) und Matthias Adler (CDU), Ortsteilbürgermeister von Unterbreizbach, hatten Anfang der Woche einen überaus erfreulichen Termin für die Einheitsgemeinde: Gemeinsam waren sie nach Bachra im Landkreis Sömmerda gereist, um von Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) die Bestätigungsurkunde für die Aufnahme ins Dorfentwicklungsprogramm entgegenzunehmen.