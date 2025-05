Es kamen viele Argumente für und gegen den geplanten Wasserspielplatz „Hinter der Rinne“ zur Sprache. Doch inhaltlich Neues war in der Debatte des Stadtrates am Dienstag nicht dabei. Das Gremium sollte über den Bau der Spielfläche entscheiden, nachdem sich der Ortsteilrat dafür ausgesprochen hatte. An dem Platz ist vorgesehen, den verrohrten Solzbach auf etwa 17 Meter Länge freizulegen und am Bachbett eine Kneippstrecke, ein Schöpfrad mit einem kleinen Wehr zum Spielen und eine Sitzgelegenheit aufzubauen. Für das Projekt stehen bei knapp 100 000 Euro Kosten rund 62 500 Euro Fördermittel bereit. Stadträtin Angela Bauer aus Stepfershausen schilderte nochmals die Entstehungsgeschichte des Projektes, welches den Abschluss der Dorferneuerung bilden soll, und warb für dessen Bau.