Die Dorferneuerung macht es möglich: In den letzten Jahren sind mehrere Millionen Euro in Frauensees Infrastruktur und öffentliche Gebäude investiert worden: die „Neuen Ufer“ am großen See, den neuen Kindergarten in der alten Schule mit zwei großen Spielplätzen, ein energetisches Quartierungskonzept, das hydrologische Gutachten für den Frauensee oder die Beseitigung verwilderter Gärten in Möllersgrund. Und es geht noch weiter: Aktuell wird am Umbau der historischen Scheune in ein Multifunktionsgebäude gearbeitet, der Abriss der FFW-Garage ist geplant, ebenso der Ausbau der Seestraße und ein Dorfplatz in Springen. Doch ohne das Förderprogramm für den ländlichen Raum hätte die Stadt Bad Salzungen eine solche Investitionssumme nicht stemmen können. Immerhin werden durchschnittlich 60 Prozent der Kosten vom Land getragen.