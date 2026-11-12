„Ich denke, der Platz ist jetzt neu geordnet und wirkt gut aufgeräumt“, sagte Karsten Merkel. Für den Meininger Architekten kam der Umbau der Viernauer Ausstellungsscheune mit der baulichen Abnahme am 10. November zu einem guten Ende. Merkel erinnerte sich an den früheren Zustand am Ortseingang: „Ein Stall, ein Misthaufen, ein leeres Wohnhaus, die Scheune und davor ein 30 Zentimeter schmaler Gehweg.“