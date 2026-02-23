Die gesamte Gemeinde Masserberg ist Schwerpunkt der Dorferneuerung. Schon im vergangenen Jahr hat die Gemeinde erste Projekte umgesetzt.
Dorferneuerung Masserberg investiert 650.000 Euro
Cornell Hoppe 23.02.2026 - 16:00 Uhr
Masserberg plant umfangreiche Dorferneuerungen: Abrisse und Neugestaltungen sollen das Ortsbild verändern. Welche Projekte stehen im Fokus und was bedeutet das für die Gemeinde?
