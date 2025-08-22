Dorferneuerung: Abrissreife Häuser weichen

Leerstehende Häuser gibt es in der Gemeinde Masserberg zur Genüge. Häufig genug auch in markanten Lagen in den Ortsteilen und oft ist es auch gar nicht so einfach, an die Eigentümer zu kommen. Per Ersatzvornahme sind in der Gemeinde schon einige Häuser abgerissen worden. Weil sie von Einsturz bedroht und so eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer oder Passanten gewesen sind. Allerdings darf per Ersatzvornahme nur der Abbruch und höchstens der Abtransport gefährlicher Stoffe realisiert werden und so bleiben unansehnliche Schuttberge in den Gemeinden zurück. So etwa beim ehemaligen Schulgebäude in Heubach.