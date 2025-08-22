Dorferneuerung: Abrissreife Häuser weichen

Die Vergabe der Planungsleistungen und der Abbrucharbeiten hatte Bürgermeister Denis Wagner per Eilverfahren vergeben. Hatte die Beschlüsse im Nachgang aber noch einmal auf die Tagesordnung gesetzt. Eigentlich hätten die Beschlüsse bereits bei der Gemeinderatssitzung Ende Mai fallen sollen. „Wir hatten damals vereinbart, die Leistungen nicht zu vergeben, weil es kurz zuvor enorme Kostensteigerungen beim Planer gegeben hatte“, erinnerte Denis Wagner. Die Gemeinde hatte dafür kein Verständnis, hatte zudem auch bei den Abbruchunternehmen nach unerwarteten Kostensteigerungen gefragt, die diese verneint hatten. „Es war für uns nicht verständlich, warum die Planungskosten steigen sollten, wenn die Kosten der Ausführung nicht steigen“, so Wagner. Darum habe man mit dem Planer noch einmal gesprochen und konnte sich letztlich einigen. Sowohl Planung als auch Durchführung konnten in den gesetzten finanziellen Spielräumen vergeben werden. Weil in der Gemeinderatssitzung beschlossen wurde, dass nach einer Einigung das Verfahren in Gang gebracht werden könne, habe der Bürgermeister per Eilentscheid die Vergaben bestätigt.