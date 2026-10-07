Der Neuhäuser Stadtteil Siegmundsburg soll städtebaulich abgerundet werden. Die Mitglieder des Stadtrats Neuhaus am Rennweg hatten in ihrer jüngsten Sitzung dazu die Einbeziehungssatzung Siegmundsburg bestätigt. Das bislang als Grünland genutzte Areal zwischen dem Gemeindehaus und der Ortsteilfeuerwehr gilt nach den Erläuterungen zum Beschluss als Außenbereich. Insbesondere in locker bebauten ländlichen Siedlungen des Landkreises reicht der Außenbereich bis unmittelbar an die Grundstücksgrenzen des bebauten Bereiches hinein.