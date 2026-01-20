Der 15.Januar ist der Stichtag. Bis dahin müssen Kommunen, die in das Thüringer Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen worden sind, ihre Anträge auf Fördermittel für spezielle Vorhaben eingereicht haben. Breitungen startet in das erste Jahr der Dorferneuerung. Bis 2030 können in der Werragemeinde Projekte, die im Dorfentwicklungskonzept beschrieben worden sind, zu 65 Prozent gefördert werden.