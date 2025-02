Doppelwumms mit Suhl: Galerie sucht Heimweh-Künstler

Der Teilnehmerkreis der Doppelausstellung in den beiden Galerien in Suhl und Zella-Mehlis ist beschränkt auf freiberuflich arbeitende Künstler, die in Südthüringen leben und arbeiten – sowie auf direkte Einladung. „Das Thema der Ausstellung sollte sich inhaltlich und interpretatorisch in den Arbeiten wiederfinden lassen.