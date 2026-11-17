Die Deutsche Bahn hat bei ihren dreiwöchigen Gleiserneuerungsarbeiten am Bahnhof Suhl einen Fehlstart hingelegt. Da eine Sicherheitsmaßnahme für die Baustelle später als geplant fertig wurde, war am Dienstagmorgen von 4.20 Uhr bis etwa 9 Uhr kein regulärer Zugverkehr möglich. Mehrere Züge zwischen Meiningen, Suhl und Erfurt fielen daher aus oder verspäteten sich erheblich – zur Überraschung vieler Pendler, die ihre Ziele nicht rechtzeitig erreichten.