Ingolstadt (dpa/lby) - Doppelter Wahlkampf in Ingolstadt: Weil Oberbürgermeister Christian Scharpf (SPD) ab März als Wirtschaftsreferent in München arbeitet, wählen die Ingolstädter am kommenden Sonntag (9. Februar) einen neuen Rathauschef - zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Eine mögliche Stichwahl würde mit dem bundesweiten Urnengang zusammenfallen.