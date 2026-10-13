Ferienzeit ist Arbeitszeit, gerade für Straßenbaubehörden. Der Schülerverkehr ruht, der Berufsverkehr verringert sich erheblich. So nutzt das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr die Chance, und lässt die Brotteroder Straße im Floh-Seligenthaler Ortsteil Kleinschmalkalden instandsetzen. „Seit dem 12. Oktober wird gebaut. Darüber freuen wir uns“, sagt Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU). „Die Straße war ja auch richtig hin.“