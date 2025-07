Doppelkreuz Gipfelfreuden ohne Anstieg: Zweites Kreuz auf Zugspitze

Grainau - Das begehrte Selfie unter dem Gipfelkreuz an der Zugspitze gibt es ab sofort ohne einen einzigen Schritt in unwegsamem Gelände: Neben dem bisherigen Kreuz auf ausgesetztem Fels gibt es nun an Deutschlands höchstem Berg (2.962 Meter) ein zweites. Es steht überdacht und trockenen Fußes erreichbar in einer Ausstellung in der Gipfelstation.