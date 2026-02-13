Doppel-Olympiasieger Max Langenhan wird bereits am Samstag Cortina und die Olympischen Spiele verlassen. „Ich muss schnell wieder nach Hause. Ich habe ein paar Termine und die Freundin wartet“, kündigte der weltbeste Rennrodler vom BRC Friedrichroda an. Trotz der langen Party nach dem Team-Triumph der deutschen Rodelasse am Donnerstagabend im Deutschen Haus in Cortina kündigte der 26-Jährige an, am Freitagmorgen Alpin-Ski zu fahren: „Um 8.30 Uhr bin ich mit den Volunteers von der Bahn verabredet.“