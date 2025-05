290 Mitarbeiter, rund 90 000 Kunden und ein Bilanzgewinn von knapp 1,5 Millionen Euro im Jahr 2023. Das sind drei Eckzahlen der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, die 1995 aus der Fusion der Institute Meiningen, Suhl und Schmalkalden hervorging. Der Zusammenschluss hat sich bewährt. „Unser Haus steht auf solidem Fundament. Wir sind wirtschaftlich stark“, unterstrich die Vorstandsvorsitzende Annette Theil-Deininger während der Jubiläumsgala am Samstagabend in Meiningen. Die Zella-Mehliserin ist in ganz Hessen und Thüringen die einzige Frau an der Spitze einer Sparkasse.