Doppel-Blind-Studie: Trainierte Hunde können Parkinson erschnüffeln

Die beiden Hunde identifizierten 70 und 80 Prozent jener Menschen, die an Parkinson erkrankt waren, korrekt. Noch zuverlässiger erkannten die beiden Tiere - eines in 90, das andere in 98 Prozent der Fälle -, wenn der Talg-Abstrich nicht von einem Erkrankten stammte, wie das Team um Rooney in der Fachzeitschrift "Journal of Parkinson’s Disease" berichtet. Woran sich die Hunde dabei orientierten, wissen die Forschenden nicht.