Es sind noch gut sieben Monate bis zu den Olympischen Winterspielen in Italien, doch der Südthüringer Skilangläuferin Victoria Carl droht die schlimmste Niederlage ihrer Karriere bereits weit vor dem sportlichen Saisonhöhepunkt. Nachdem bei der Olympiasiegerin in einer Dopingprobe die verbotene Substanz Clenbuterol nachgewiesen wurde, – sie befand sich nach Angaben des Deutschen Ski-Verbandes in einem starken Hustenmedikament namens Spasmo Mucosolvan, das Carl bei der Militär-WM von einem Bundeswehr-Arzt verschrieben wurde – ist für die Zella-Mehliserin nichts mehr, wie es war. Eine Sperre droht, von zwei bis zu vier Jahren ist die Rede. Wir haben einige Reaktionen von Anti-Doping-Experten und Sport-Kolleginnen sowie von Nutzern aus dem Internet zusammengestellt.