Auch eine knappe Woche nach dem Bekanntwerden ist die positive Dopingprobe von Victoria Carl ein heiß diskutiertes Thema. Wie lange die 29-jährige Skilanglauf-Olympiasiegerin gesperrt wird und ob die Zella-Mehliserin die Teilnahme an den Winterspielen 2026 in Italien verpasst, bleibt abzuwarten. Klar ist hingegen, dass in ihrem Blut Clenbuterol nachgewiesen wurde. Die auf der Dopingliste stehende Substanz war laut des Deutschen Ski-Verbandes in einem Hustenmedikament enthalten, das der Weltklasseathletin von einem Bundeswehr-Arzt während der Militär-WM im Frühjahr dieses Jahres verschrieben wurde. Damit sollte der sogenannte Wettkampfhusten der Thüringerin behandelt werden, der im Wintersport aufgrund der Witterungsbedingungen gehäuft auftritt. Wir beantworten wichtige Fragen zum Thema.