Am ersten Donnerstag der diesjährigen Sommerferien haben die jungen Höhlenforscher Müll eingesammelt. „Durch den Wald in Richtung alter Steinbruch“, beschreibt Geologe Jonathan Harjes die Route der Aktion Anfang Juli 2026. Seit mehr als drei Jahren existiert der Höhlenverein (Freundeskreis Tropfsteinhöhle Kittelsthal e. V.) mit ihm. Seit zwei Jahren gibt es sein Angebot „Die jungen Höhlenforscher“. Schon im ersten Jahr des Vereinsbestehens waren es dem Vernehmen nach mehr als 40 Vereinsmitglieder. Und die Zahl der Höhlenbesucher habe sich in den ersten beiden Jahren auf 8000 verdoppelt. Jonathan Harjes, aufgewachsen und studiert in Bremen, scheint auch im Jahr 2026 seine Erfolgsgeschichte im Thüringer Wald fortzuschreiben.