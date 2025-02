Hat Robert Teske den Sieg für seine AfD schon in der Tasche? Oder kann ihm Erik Thüringer von der CDU noch gefährlich werden? Was wollen die Bewerber eigentlich für Südthüringen im Bundestag erreichen? Was sagen die örtlichen Kandidaten zu den großen politischen Themen der Zeit Das sind einige der spannenden Fragen, auf die es am Donnerstag ab 18 Uhr vermutlich Antworten gibt: Bei „Südthüringen hat die Wahl“, der großen Live-Arena unserer Zeitung und der Landeszentrale für politische Bildung. Sieben Kandidaten im Südthüringer Wahlkreis 195 stellen sich im CCS in Suhl den Fragen der Moderatoren und ihrer Mitbewerber.