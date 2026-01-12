Am vergangenen Wochenende feierten die Domstadt Banden-Masters ihre Rückkehr und lockten zahlreiche namhafte Vereine in die Erfurter Riethsporthalle. Mit dabei waren unter anderem der FC Rot-Weiß Erfurt (Regionalliga Nordost), Hessen Kassel (Regionalliga Südwest), Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) sowie Bayern Hof (Oberliga Bayern). Um die letzten Startplätze für das Hauptturnier kämpften der SV 09 Arnstadt und der Suhler SV zunächst im Qualifikationsturnier am Freitagabend.