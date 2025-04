Was zu dem Unglück in dem beliebten Club "Jet Set" in der Hauptstadt Santo Domingo führte, ist weiterhin unklar. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht, als während eines Konzerts des populären Merengue-Sängers Rubby Pérez ein Teil des Daches auf die Feiernden stürzte. Auch Pérez kam dabei ums Leben.