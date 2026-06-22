„Fettbrote, Eierbrote, Fischbrötchen, Erbsensuppe mit Wiener und zwölf selbstgebackene Kuchen“ zählen Christina Lautenschläger und Uschi Schamberger auf die Frage auf, was sie denn alles so vorbereitet haben fürs diesjährige Dombergfest. Die gut gelaunten Damen im Vereinsshirt sind zwei der 13 fleißigen Helfer, die das Dombergfest erst möglich machen. Seit um acht am Morgen haben sie alles vorbereitet; jetzt stehen sie im Vereinsshirt hinterm Verkaufstresen vor der Domberg-Vereinshütte und bringen die kulinarischen Highlights des Tages unters Volk. Und was für Kuchen? – der hungrige Mann von der Zeitung will es ganz genau wissen. „Schneewittchen, Marmor, Buttermilch, Rhabarber, Pfirsich, Mohn.“ Dann soll es Mohn sein. Doch der ist schon aus. „Was, schon aus? Am Vormittag, kurz vor elf? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu...?!“