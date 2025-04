Der Frühling erwacht – und mit ihm die Domäne Schaumburg in Schalkau. Am Sonntag, 6. April, lädt das Team der Domäne Schaumburg wieder zu einem Frühlingshoffest ein. Ab 11 Uhr verwandelt sich der Hof in eine bunte Genuss- und Erlebniswelt mit regionalen Anbietern, kulinarischen Köstlichkeiten und spannenden Handwerksvorführungen.