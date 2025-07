Nach dem Kirchenkino für Ferienkinder gibt es Bratwürste bis zum Beginn des „Erwachsenenkinos“. Der Film am Nachmittag ist ein Klassiker von Michael Ende und sehenswert für Menschen, die endlich wissen möchten, wo ihre kostbare Zeit geblieben ist. Am Abend wird ein Film gezeigt, der das Zusammenleben von Juden und Muslimen in einer Vater-(Adoptiv-)Sohn-Beziehung zum Thema hat. Auch ein Klassiker, nach einem Buch von Eric-Emmanuel Schmitt. Die Filme laufen unter Lizenz des Medienzentrums der Evangelischen. Kirche in Mitteldeutschland. Aus rechtlichen Gründen können die Titel zuvor nicht genannt werden.