Einen guten Anlass zum Feiern haben die Mitglieder des Vereins der Dolmarfreunde am Montag, 7. April. An diesem Tag jährt sich die Vereinsgründung zum 35. Mal. Eine große öffentliche Sache wolle man jedoch nicht daraus machen, sagte der Vereinsvorsitzende Klaus Fähnrich. Gleichwohl sei die Vereinshütte auf dem Dolmar am Jubiläumstag ab 14 Uhr geöffnet. Alle Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins seien eingeladen, der Gründung des Vereins zu gedenken und an dessen Entwicklung und Leistungen zu erinnern.