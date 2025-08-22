Immer wieder, insgesamt etwa sechs Mal, mussten die Floriansjünger in spe aus Kühndorf, Dillstädt und Schwarza während ihres Berufsfeuerwehrtages, eines besonderen Ausbildungsformats in Form eines 24 Stunden-Dienstes von Samstag zu Sonntag, ausrücken. Schon der Auftakt war spannend für die Sechs- bis 16-Jährigen. Kurz vor 11 Uhr wurden sie zur Beseitigung einer Ölspur in der Ortslage Kühndorf gerufen. Die Aufgabe wurde in kürzester Zeit erledigt. Jugendfeuerwehrwart Marvin Walther von der FFw Schwarza und seine Kollegen von den Wehren in Kühndorf, Pascal Abesser, und Dillstädt, Dominik Götz, waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden.