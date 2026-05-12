Neben einem neuen Internetauftritt und der Reformierung der Selbstdarstellung des Vereins der Dolmarfreunde, der Intensivierung der Vernetzung der eigenen Potenziale mit denen anderer Leistungsträger im Bereich Landschafts- und Heimatpflege und Ausbau des Erlebnispotenzials in der Region Südthüringen (wir berichteten) standen auch die Bekanntgabe personeller Veränderungen im Vorstand auf der Tagesordnung der im März durchgeführten Mitgliedervollversammlung des Vereins.
Dolmarfreunde Im Thüringerwald-Verein aktiv
Jürgen Glocke 12.05.2026 - 09:00 Uhr