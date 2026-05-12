Neben einem neuen Internetauftritt und der Reformierung der Selbstdarstellung des Vereins der Dolmarfreunde, der Intensivierung der Vernetzung der eigenen Potenziale mit denen anderer Leistungsträger im Bereich Landschafts- und Heimatpflege und Ausbau des Erlebnispotenzials in der Region Südthüringen (wir berichteten) standen auch die Bekanntgabe personeller Veränderungen im Vorstand auf der Tagesordnung der im März durchgeführten Mitgliedervollversammlung des Vereins.