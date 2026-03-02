Auf dem Dolmar kann von Interessierten am Freitag, 6. März, der Regisseur der TV-Erfolgsserie „Sturm der Liebe“, Stefan Jonas, begrüßt werden. Es ist nicht der erste Besuch des Filmschaffenden auf dem Berg. Bereits im vergangenen Jahr war Jonas zu Gast im Charlottenhaus. Auch diesmal bringt er romantische Märchen mit, die zum Träumen einladen und perfekt zur besonderen Atmosphäre im Berggasthof passen dürften. Im Anschluss an die Lesung steht Stefan Jonas für Autogramme und persönlichen Smalltalk zur Verfügung.