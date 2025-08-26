Das Wetter meinte es gut. Die Ausweich-Location, die Kirche in Kühndorf, musste nicht in Anspruch genommen werden. So konnte planmäßig um 18 Uhr am Freitag, 22. August, ein hochkarätiges Open Air Kammerkonzert der Stiftung Südthüringisches Kammerorchester in Zusammenarbeit mit dem international renommierten Trompetenvirtuosen Prof. Otto Sauter vor dem Charlottenhaus auf dem Dolmar beginnen. Otto Sauter leitet seit 2004 das internationale Wartburg-Trompetenfestival in Eisenach mit Trompetensolisten aus der ganzen Welt.