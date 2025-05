Die Wetterkapriolen des Vorabends haben die Radsportfreunde nicht davon abgehalten, am Sonntagvormittag zum Start der Radtour „Rund um den Dolmar“ nach Christes zu kommen. Auch von etlichen anderen Orten war der Start zu der beliebten Radtour, die es nun bereits in der 31. Auflage gab, möglich. Überall an der Strecke, wo es eine Stempelstelle gab, konnte die Tour begonnen werden. Mit mehreren Hundert Startern war die Beteiligung wieder enorm. Die genaue Zahl der Radfahrer kann erst nach Auswertung aller Stempelstellen festgestellt werden.