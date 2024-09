In fünf der sechs Gemeinden im Dolmar-Bereich der VG Dolmar-Salzbrücke wird in diesem Jahr eine Kirmes gefeiert. Den Anfang hat Schwarza gemacht. Am dritten August-Wochenende ging es dort rund im und am Haus der Vereine. Jetzt rücken mit Christes und Dillstädt die nächsten Kirmes-Orte in den Blickpunkt. In beiden Orten heißt es am Wochenende 6. bis 8. September „14-15-Kermes“.