Einen wunderschönen Schulwandertag zum „Pilotprojekt“ an der Dolmar-Flugschule erlebten knapp zwei Wochen vor Schuljahresende die Schüler der Grundschule Am Dolmar. „Pilotprojekt“ – so heißt das kleine aparte Café/Restaurant am Flugplatz. Es ist der Nachfolger der früheren Flugplatz-Kneipe „Quax“, hat ein moderneres Konzept und wird wie die Flugschule von der Familie Schlütter betrieben.