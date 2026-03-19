Trotz eines engen Terminplans nahm sich der Künstler Markus Majowski jüngst die Zeit für seinen zweiten Dolmar-Besuch. Noch bis 14 Uhr stand er an diesem Tag für Proben seines aktuellen Theaterstücks in Leipzig auf der Bühne. Und schon am folgenden Tag sollte es nach Berlin gehen zum nächsten Termin, einer Scheck-Übergabe für das Kinderhilfswerk. Die Gastgeber im Charlottenhaus konnten sich daher glücklich schätzen, dass der viel beschäftigte und sozial engagierte Markus Majowski den Weg nach Kühndorf dennoch auf sich genommen hatte.