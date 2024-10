Dolmar-Bergzeitfahren: Radsport-Comeback am Dolmar

In diesem Jahr können Teilnehmer nicht nur mit klassischen Mountainbikes antreten, sondern auch mit E-Bikes oder Gravelbikes. „Somit bieten wir für jeden eine sportliche Herausforderung an“, beton Cheforganisator Enrico Bohn. Besonders erfreulich ist die separate Wertung für Kinder, die auf einer verkürzten Strecke starten und somit die Möglichkeit haben, ebenfalls ihre Leistungsfähigkeit auf dem Bike unter Beweis zu stellen. Die Strecke führt über 6,7 km und beinhaltet eine anspruchsvolle Höhendifferenz von 380 Meter. Das letzte Rennen wurde 2019 ausgerichtet und deshalb freuen sich die Organisatoren auf viele Mountainbike-Enthusiasten, die sich der sportlichen Herausforderung stellen möchten. Gestartet wird wie in den Jahren zuvor „Am Köhler“ in Schwarza um 15 Uhr. Ziel ist am Charlottenhaus auf dem 742 Meter hohen Dolmargipfel.Alle Teilnehmer dürfen sich neben der sportlichen Herausforderung auf ein tollen Renntag freuen. Nachmeldungen sind vor Ort zwischen 13 und 14 Uhr möglich. Infos unter: